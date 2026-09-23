На четырех улицах Калуги отключат холодную воду
В четверг, 24 сентября, пройдет подключение нового водопровода, сообщили в водоканале.
Из-за этого с 9:00 до 17:00 холодную воду отключат на следующих участках:
- ул. Воронина от ул. Труда до ул. Огарева,
- ул. Труда от ул. Воронина до ул. Телевизионной,
- ул. Баррикад от ул. Воронина до ул. Московской,
- ул. Пролетарская от ул. Герцена до ул. Воронина.
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