Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ На четырех улицах Калуги отключат холодную воду
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

На четырех улицах Калуги отключат холодную воду

Дмитрий Ивьев
23.09, 09:53
0 2262
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 24 сентября, пройдет подключение нового водопровода, сообщили в водоканале.

Из-за этого с 9:00 до 17:00 холодную воду отключат на следующих участках:

  • ул. Воронина от ул. Труда до ул. Огарева,
  • ул. Труда от ул. Воронина до ул. Телевизионной,
  • ул. Баррикад от ул. Воронина до ул. Московской,
  • ул. Пролетарская от ул. Герцена до ул. Воронина.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
0%
0%
75%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im5IM2FubzAyRmhjNnlYRGJJMndRRUE9PSIsInZhbHVlIjoid3REbUpQN0xneC9kdlVydjBMWVNpN0RHalJURzZ6ZGY4U2thc3hJdFlpWHAyeGZGbStyT1NKZ1hYV0dFbCswQ3ZFVzF3WkhndENURkUvclRubThEc01hZTF4T1VwMHZ4aUxXK3hZOXhxd3dDSkNVK1MwRUN3TWY4OEhZNnNUaTJ4TTBkYWhuSUM1WmR0T2lpT09TajA4L0RyMXdvbU9nN3JkMjhzcTBPS0lYYnd6cVNBZ1VtWjlYU25TTDY0dTJUR2lXNm8wb1lJNXJBOGtXaDVRMDZSR0Fxa2J3eUxXMUhiNUFabWpTMFd1NGZONHZBQTJGQmtBQTJkdzV2ZWxwaXdNVDhOUXBQVmZ5WUpqeWZCVWdJbkdZWDQ4azNLa1E4OTB2Wms1bjZDblNlNGVxVDlxRi9FckRKbUpBakdpU2hJRXNGaUJpbjNXc3N3L3FUMWtqRkQ5bVR2NjRsdUxzb2RHOFIzOWw0OThlWlZqVlVQL3VyODBMWU5yRitTbU1tWlgrSDZjdEF0UFpWVzE1dDhrZk1QVEpXTytGVk9tYXZRdjZhVXFIamtJWHc0VEVpTnhocjVTWEZiZGhBVldRNiIsIm1hYyI6IjAyMjBkNDk4YTQ2YzFhZjNjMmFmZmY5OTBjMWEzZmM1Mzk0YzMzNGFmYThhYmY0MjdkOTEzYTcwM2FhMDQxMTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNSY0VOZ2Z6anY4KzMzY1NxWmJ4Q3c9PSIsInZhbHVlIjoiQ244RHAzVHE0bFl3V3lpSlhzTUhTN3BEeTl2RUJMMjhKUWZyWWV5dGpsdmxmZzNMeklGU0tyenhKclVETUZ5dDdEQ3NVZGgxSGxmRzBQU2lFV1dITDdzSmVJbVpGVEVaWGIxQnFvV01YSzh3QXplTkswUlZYK3ZxZHkycHVES3Vnb0FJdXorWEFVR2taOXl4eTkzck5YV3pKTUQzWVRjRzFnZnNWcG1rRDdjb3RqVjRNUEJuWFpseGlWTTJ4VzlQc0tHazR6YkZvVGphYTdIdU15VkZrSVRHQm9GZFBpSlVzUjNkZmhLRk1MWVhCRndxdmZFNTlVYzN6NFhZK0ZRc3FReHdib2tPSHhxdUU3RmpKWTVuRkE0bU5tTFFXTzJHTE9KQVhMb09vaFFwTmdXUXFuMVNvM3k5bHU2QUJKU1lBZU9YSVR5LzRLYlNmREF6blQ0VWMrU0UrcTdiSGZreStZSkFRY1EzY3FtcmZiUW1GbG13d3Fma2JHRFg3RGZ0T1RTdnN4RlR3QlJKNFVRSjRPVGN2VEtCdDE1NDVkc0lYZFpaS3Fid2p0YzhCbVVjaFpaOWV6a2hGK3phRGwwM3dNL0NNMkw1VWROeFNKL0llSzlaVnVXa0k3bXVXWE1RNEJCK3pCRjZxb0xHU1dIRkZFaUNCVWtCK3dtVFF5clk3WFdPMThrVlNZaWdMOGVrWjdSdXM4bmlFTXJFSHB2WnFBdmRiZWM2OU9oSlhvRW9hRVR5SDcwZElOb3BSQzdWTWZDc3NWUUQwZDZyaXBSR3MyOEVNU21xbzJmdmFoTHBwSlVyODBnc0RHNGl5UjJJbFYrTzBVM0Z2Z2FaelZ0NyIsIm1hYyI6ImIzMmUxZWQ2Mzg2M2EzZDFjYmIyNjVkMGQzNmUyYzRiNzU5Mzk1ZDI1ZWI5OTMyN2Y4Yjg2NDI3MjQwNzhjZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+