В Калужской области завершают модернизацию водопроводных сетей

В регионе обновляют водопровод в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По словам главы Минстроя Калужской области Вячеслава Лежнина, в этом году работы идут на 10 объектах — в Калуге и Козельском округе. На четырёх из них модернизацию уже закончили.

Особенно продвинулись на участке по улице Путейской (2‑й Городской проезд) — от Синих мостов до дома № 296 на улице Московской. Готовность там достигла 96%.

Специалисты почти закончили прокладку нового трубопровода. Для работ применяют технологию горизонтально направленного бурения — так удаётся обойтись меньшим объёмом земляных работ.