В Хвастовичском районе 90-летней пенсионерке пересчитали плату за воду

Жительница Хвастовичского района пожаловалась в прокуратуру на то, что ей неправильно начислили плату за холодное водоснабжение.

Выяснилось, что ресурсоснабжающая организация ошиблась при расчёте платы за полив земельного участка летом.

После вмешательства прокуратуры руководству «Калугаоблводоканала» внесли представление. В итоге пенсионерке сделали перерасчёт — лишние начисления убрали, сообщили 16 сентября в прокуратуре.