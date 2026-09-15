В Калуге жалуются на мутную воду
Жалобы поступили из микрорайона Кубяка. Местные жители обеспокоены изменением оттенка питьевой воды.
- В настоящее время проводится промывка сетей водоснабжения в микрорайоне. Ранее подрядная организация выполнила переврезку нового участка водопровода, - рассказали 15 сентября в водоканале.
После завершения промывки проведут отбор проб для лабораторных исследований.
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