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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге жалуются на мутную воду

Дмитрий Ивьев
15.09, 15:38
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Жалобы поступили из микрорайона Кубяка. Местные жители обеспокоены изменением оттенка питьевой воды.

- В настоящее время проводится промывка сетей водоснабжения в микрорайоне. Ранее подрядная организация выполнила переврезку нового участка водопровода, - рассказали 15 сентября в водоканале.

После завершения промывки проведут отбор проб для лабораторных исследований.

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