В Шайковке вернули горячую воду
Утром в пятницу, 11 сентября, об этом сообщил глава Кировского округа Игорь Феденков.
- Срыв сроков подачи горячей воды произошёл по вине подрядной организации, которая показала свою недобросовестность при выполнении подрядных работ, - заявил чиновник. - Из-за их халатности процесс затянулся, а люди испытывали неудобства. К подрядчику применены серьёзные штрафные санкции.
Котельную запустили 10 сентября.
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