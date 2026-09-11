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Недвижимость и ЖКХ

В Шайковке вернули горячую воду

Дмитрий Ивьев
11.09, 09:12
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Утром в пятницу, 11 сентября, об этом сообщил глава Кировского округа Игорь Феденков.

- Срыв сроков подачи горячей воды произошёл по вине подрядной организации, которая показала свою недобросовестность при выполнении подрядных работ, - заявил чиновник. - Из-за их халатности процесс затянулся, а люди испытывали неудобства. К подрядчику применены серьёзные штрафные санкции.

Котельную запустили 10 сентября.

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