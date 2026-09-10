В Калуге водоканал ведёт работы в микрорайоне Кубяка

В четверг, 10 сентября, часть домов из-за этого осталась без холодной воды.

Под отключение попали улица Кубяка, д. 2–20, к. 4 (четная сторона), улица Малоярославецкая, улица Кибальчича, а также улица Ермоловская.

- Водоканалом организован подвоз питьевой воды населению. Не остались без помощи и социальные учреждения - для нужд Центра содействия семейному воспитанию им. Попова направлена партия питьевой воды, - прокомментировали коммунальщики.