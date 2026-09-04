В Козельске рассказали о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном
В пятницу, 4 сентября, там побывал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
- Сегодня на объекте ведутся бетонирование фундаментов и стен, монтаж опалубки, армирование ленточных и столбчатых фундаментов, изготовление арматурных каркасов, - прокомментировал он.
По словам Лежнина, идёт постоянный контроль за темпами и качеством выполнения работ.
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