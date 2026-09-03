В Калуге ремонтируют историческое здание Пестряковской богадельни

Это объект культурного наследия федерального значения, памятник архитектуры XVIII–XIX веков. Дом находится на улице Воскресенской, 6.

Как рассказал министр ЖКХ Вячеслав Лежнин, сейчас рабочие занимаются крышей: частично меняют и укрепляют стропильную систему. Параллельно приводят в порядок фасад — восстанавливают его и возвращают утраченные декоративные элементы. Также идёт ремонт отмостки. Системы холодного водоснабжения и канализации уже отремонтировали.

Главная цель работ — сохранить исторический облик здания и не потерять его архитектурные детали.