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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге ремонтируют историческое здание Пестряковской богадельни

Дмитрий Ивьев
03.09, 11:47
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Это объект культурного наследия федерального значения, памятник архитектуры XVIII–XIX веков. Дом находится на улице Воскресенской, 6.

Как рассказал министр ЖКХ Вячеслав Лежнин, сейчас рабочие занимаются крышей: частично меняют и укрепляют стропильную систему. Параллельно приводят в порядок фасад — восстанавливают его и возвращают утраченные декоративные элементы. Также идёт ремонт отмостки. Системы холодного водоснабжения и канализации уже отремонтировали.

Главная цель работ — сохранить исторический облик здания и не потерять его архитектурные детали.

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