В Хвастовичах строят новые очистные сооружения

В селе Хвастовичи продолжают возводить современные очистные сооружения — они смогут обрабатывать 520 кубометров сточных вод в сутки. После запуска система водоотведения в районе станет намного лучше, обещают власти.

Сейчас стройка близка к завершению. Рабочие уже проложили наружные сети по селу, заканчивают обустраивать проезды и приводить в порядок территорию.

Технологическое оборудование уже поставили на места — сейчас его подключают и соединяют между собой. Параллельно монтируют системы автоматизации, вентиляции и электроснабжения. Пусконаладочные работы планируют закончить до конца года.