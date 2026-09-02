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Недвижимость и ЖКХ

В Хвастовичах строят новые очистные сооружения

Дмитрий Ивьев
02.09, 07:55
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В селе Хвастовичи продолжают возводить современные очистные сооружения — они смогут обрабатывать 520 кубометров сточных вод в сутки. После запуска система водоотведения в районе станет намного лучше, обещают власти.

Сейчас стройка близка к завершению. Рабочие уже проложили наружные сети по селу, заканчивают обустраивать проезды и приводить в порядок территорию.

Технологическое оборудование уже поставили на места — сейчас его подключают и соединяют между собой. Параллельно монтируют системы автоматизации, вентиляции и электроснабжения. Пусконаладочные работы планируют закончить до конца года.

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