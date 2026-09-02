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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге модернизируется водопровод на улице Кубяка

Дмитрий Ивьев
02.09, 10:33
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Об этом рассказал глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.

Участок давно считался проблемным: тут регулярно случались аварии, из‑за которых нарушалось водоснабжение. Поэтому его включили в федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Работы ведёт «Калугаоблводоканал». Специалисты используют бестраншейный метод — трубы прокладывают под землёй с помощью горизонтально направленного бурения. Так не приходится вскрывать большие участки территории: удаётся сохранить дорожное покрытие и благоустройство парка, а также почти не затрагивать окружающую территорию.

Сейчас рабочие монтируют колодец и камеру.

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