В Калужской области усилили контроль за безопасностью газового оборудования

По поручению прокурора в регионе проверили, насколько безопасно используют газовое оборудование в многоэтажках. Выяснилось, что многие обслуживающие и управляющие компании не заключали нужные договоры на техобслуживание, не проверяли старое оборудование и плохо следили за дымоходами и вентиляцией — а это опасно для жильцов.

После проверок ситуацию начали исправлять: заключили больше 150 договоров на обслуживание газового оборудования, проверили газовые системы в более чем 30 домах, а в 12 домах починили дымоходы и вентиляционные каналы.

Прокуратура продолжает следить за тем, чтобы газовое оборудование в домах было безопасным.