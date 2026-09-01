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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области усилили контроль за безопасностью газового оборудования

Дмитрий Ивьев
01.09, 07:47
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По поручению прокурора в регионе проверили, насколько безопасно используют газовое оборудование в многоэтажках. Выяснилось, что многие обслуживающие и управляющие компании не заключали нужные договоры на техобслуживание, не проверяли старое оборудование и плохо следили за дымоходами и вентиляцией — а это опасно для жильцов.

После проверок ситуацию начали исправлять: заключили больше 150 договоров на обслуживание газового оборудования, проверили газовые системы в более чем 30 домах, а в 12 домах починили дымоходы и вентиляционные каналы.

Прокуратура продолжает следить за тем, чтобы газовое оборудование в домах было безопасным.

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