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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге пять зданий стали объектами культурного наследия

Дмитрий Ивьев
31.08, 11:01
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Об изменениях перечня памятников истории и культуры в понедельник, 31 августа, рассказал начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

В список попали: «Ансамбль завода Фониных», конец XIX в. (ул. Набережная, д. 29, д. 31, д. 31а), «Здание заводоуправления» (1880-е гг.) и «Здание цеха» (1880-е гг.) (там же на Набережной), «Доходный дом Шмаковых», середина XIX в. (ул. Декабристов, д. 18), «Дом Макаровых», 1876 г., конец XIX в., (ул. Достоевского, д. 21).

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