В деревне Хохловка восстановили водонапорную башню

После вмешательства прокуратуры в деревне Хохловка отремонтировали водонапорную башню.

Раньше из‑за её поломки без нормального водоснабжения оставались жители сразу трёх деревень Перемышльского района — Хохловки, Поляны и Жашково.

Работы провёл «Калугаоблводоканал»: башню установили и подключили к системе водоснабжения. Сейчас вода снова поступает в дома.