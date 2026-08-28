В деревне Хохловка восстановили водонапорную башню
После вмешательства прокуратуры в деревне Хохловка отремонтировали водонапорную башню.
Раньше из‑за её поломки без нормального водоснабжения оставались жители сразу трёх деревень Перемышльского района — Хохловки, Поляны и Жашково.
Работы провёл «Калугаоблводоканал»: башню установили и подключили к системе водоснабжения. Сейчас вода снова поступает в дома.
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