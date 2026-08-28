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Недвижимость и ЖКХ

В деревне Хохловка восстановили водонапорную башню

Дмитрий Ивьев
28.08, 09:13
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После вмешательства прокуратуры в деревне Хохловка отремонтировали водонапорную башню.

Раньше из‑за её поломки без нормального водоснабжения оставались жители сразу трёх деревень Перемышльского района — Хохловки, Поляны и Жашково.

Работы провёл «Калугаоблводоканал»: башню установили и подключили к системе водоснабжения. Сейчас вода снова поступает в дома.

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