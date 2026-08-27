Часть Калуги останется без воды 27 августа
О ремонтных работах, которые пройдут в четверг, предупредили в областном водоканале.
С 9:30 до 17:00 холодную воду отключат в Кукареках, а также на улицах Прончищева и Новосельской.
Кроме того, пониженное давление воды ожидается в микрорайонах Дубрава и Нефтебаза.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили калужан коммунальщики.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь