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Недвижимость и ЖКХ

Часть Калуги останется без воды 27 августа

Дмитрий Ивьев
27.08, 09:13
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О ремонтных работах, которые пройдут в четверг, предупредили в областном водоканале.

С 9:30 до 17:00 холодную воду отключат в Кукареках, а также на улицах Прончищева и Новосельской.

Кроме того, пониженное давление воды ожидается в микрорайонах Дубрава и Нефтебаза.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили калужан коммунальщики.

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