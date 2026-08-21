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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге продолжается ремонт теплотрассы на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
21.08, 10:09
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В этом году трубы должны заменить на трёх участках: ул. Академическая, ул. Генерала Попова, 8–11 и ул. Новоспасская (сквер Краснопивцева).

В администрации Калуги заявили, что это самые непростые участки. В следующем году работы продолжатся.

- Главная задача — сделать теплоснабжение максимально надёжным: заменить изношенные участки, снизить риск аварий и обеспечить бесперебойную подачу тепла жителям, - заявили в администрации.

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