В Калуге продолжается ремонт теплотрассы на Правом берегу
В этом году трубы должны заменить на трёх участках: ул. Академическая, ул. Генерала Попова, 8–11 и ул. Новоспасская (сквер Краснопивцева).
В администрации Калуги заявили, что это самые непростые участки. В следующем году работы продолжатся.
- Главная задача — сделать теплоснабжение максимально надёжным: заменить изношенные участки, снизить риск аварий и обеспечить бесперебойную подачу тепла жителям, - заявили в администрации.
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