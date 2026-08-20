Ермолино оставалось без электричества из-за повреждения кабеля

Проблемы возникли при проведении работ по замене теплотрассы на улице Гагарина в районе домов 8 и 8А.

Там подрядчик повредил электрический кабель. Из-за этого в центральной части города вечером 19 августа отключилось электричество.

Спустя примерно два часа свет в дома вернули, сообщил глава Боровского района Николай Калиничев.