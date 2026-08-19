Часть Калуги осталась без электричества
В среду, 19 августа, проходит замена опор и расчистка трассы, сообщили в администрации города.
До 17:00 без света остались следующие места:
- Чижовка,
- Секиотово,
- Калашников хутор,
- Шопино,
- СНТ «Рассвет»,
- СНТ «Здоровье»,
- СНТ «КЭМЗ»,
- СНТ «35-й завод»,
- СНТ «КЗТА»,
- СНТ «Березка»
- СНТ «Сельхозтехника»,
- СНТ «Буровик-лесовод»,
- СНТ «Лесовод».
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