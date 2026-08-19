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Недвижимость и ЖКХ

Часть Калуги осталась без электричества

Дмитрий Ивьев
19.08, 09:48
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В среду, 19 августа, проходит замена опор и расчистка трассы, сообщили в администрации города.

До 17:00 без света остались следующие места:

  • Чижовка,
  • Секиотово,
  • Калашников хутор,
  • Шопино,
  • СНТ «Рассвет»,
  • СНТ «Здоровье»,
  • СНТ «КЭМЗ»,
  • СНТ «35-й завод»,
  • СНТ «КЗТА»,
  • СНТ «Березка»
  • СНТ «Сельхозтехника»,
  • СНТ «Буровик-лесовод»,
  • СНТ «Лесовод».

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