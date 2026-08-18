Ремонт участков теплосети завершился в городе Кондрово

Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Специалисты обновили магистральную теплотрассу на улицах Кооперативной и Ленина, а также на Центральной площади — эти сети снабжают теплом северную и южную части города. Кроме того, отремонтировали дворовые теплосети на улице Интернациональной.

Благодаря проведённым работам повысится надёжность теплоснабжения жилых домов и важных социальных объектов — в их числе детский сад «Родничок», школа, школа искусств, дома культуры, детский центр «Непоседы» и другие учреждения.