Ремонт участков теплосети завершился в городе Кондрово
Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Специалисты обновили магистральную теплотрассу на улицах Кооперативной и Ленина, а также на Центральной площади — эти сети снабжают теплом северную и южную части города. Кроме того, отремонтировали дворовые теплосети на улице Интернациональной.
Благодаря проведённым работам повысится надёжность теплоснабжения жилых домов и важных социальных объектов — в их числе детский сад «Родничок», школа, школа искусств, дома культуры, детский центр «Непоседы» и другие учреждения.
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