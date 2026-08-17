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Недвижимость и ЖКХ

В Балабаново и Кабицыно собираются защитить канализацию от засоров

Дмитрий Ивьев
17.08, 14:47
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Этот вопрос глава Боровского района Николай Калиничев обсудил с представителями водоканала.

Речь шла об установке комплекса механической очистки для канализационно-насосных станций.

- Система как раз и помогает справляться с отходами, забивающими насосы на сетях водоотведения, - заявил Калиничев. - В областном центре работает уже несколько таких установок. На первом этапе хотим оборудовать такими системами две самые проблемные КНС нашего округа – на улице Лесной в Балабаново и на Весенней в Кабицыно.

Средства уже предусмотрены бюджетом округа.

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