В Балабаново и Кабицыно собираются защитить канализацию от засоров

Этот вопрос глава Боровского района Николай Калиничев обсудил с представителями водоканала.

Речь шла об установке комплекса механической очистки для канализационно-насосных станций.

- Система как раз и помогает справляться с отходами, забивающими насосы на сетях водоотведения, - заявил Калиничев. - В областном центре работает уже несколько таких установок. На первом этапе хотим оборудовать такими системами две самые проблемные КНС нашего округа – на улице Лесной в Балабаново и на Весенней в Кабицыно.

Средства уже предусмотрены бюджетом округа.