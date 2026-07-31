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Недвижимость и ЖКХ

Жителям дома в Сухиничах мешают разваливающиеся сараи

Евгения Родионова
31.07, 16:29
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Об этом в пятницу, 31 июля, рассказала местная жительница в комментариях в социальной сети.

По её словам, заброшенные сараи с провалившимися крышами находятся во дворе многоквартирного дома №3 на улице Кирюхина.

— Они уже давно не используются, - пишет горожанка. - Зимой картина будет ещё хуже. Сейчас деревья их закрывают. Это только два сарая, есть ещё десяток таких.

— К сожалению, в этом году нет возможности произвести снос этих строений, так как эти работы не были запланированы, - комментирует ситуацию администрация Сухиничского района. - Для решения ситуации ваш домовой совет может создать территориальное общественное самоуправление (ТОС).

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