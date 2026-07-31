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Недвижимость и ЖКХ

На подготовку к зиме в Калужской области направили 220 миллионов рублей

В Калужской области продолжают готовить жилищно-коммунальное хозяйство и энергетические объекты к предстоящей зиме.
Ольга Володина
31.07, 13:31
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На эти цели из регионального бюджета выделено 220 миллионов рублей, сообщила заместитель губернатора Валентина Авдеева.

Средства пойдут на создание условий для бесперебойного теплоснабжения жителей в осенне-зимний период 2026-2027 годов. Кроме того, финансирование направят на меры по энергосбережению и повышению эффективности работы коммунальных систем.

В прошлом году сумма была меньше - 199,6 миллиона рублей. Тогда 17 муниципалитетов смогли модернизировать объекты и инженерные сети, подготовив их к холодам.

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