На подготовку к зиме в Калужской области направили 220 миллионов рублей
В Калужской области продолжают готовить жилищно-коммунальное хозяйство и энергетические объекты к предстоящей зиме.
На эти цели из регионального бюджета выделено 220 миллионов рублей, сообщила заместитель губернатора Валентина Авдеева.
Средства пойдут на создание условий для бесперебойного теплоснабжения жителей в осенне-зимний период 2026-2027 годов. Кроме того, финансирование направят на меры по энергосбережению и повышению эффективности работы коммунальных систем.
В прошлом году сумма была меньше - 199,6 миллиона рублей. Тогда 17 муниципалитетов смогли модернизировать объекты и инженерные сети, подготовив их к холодам.
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