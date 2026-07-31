В деревне Тешевичи продолжается строительство дома социального обслуживания

Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Работы идут по плану. Сейчас строители занимаются планировкой территории, возводят перегородки из газоблоков и прокладывают электрику в гараже. Почти готов наружный водопровод. Внутри основного здания монтируют противопожарную систему, электросети, вентиляцию и канализацию, а также заливают полы.

На объект уже привезли трубы для водоснабжения и вентиляционное оборудование.

Параллельно прокладывают наружный газопровод: вырыты траншеи, сварено около 20 метров трубы. Работы идут по плану.