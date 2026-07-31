В деревне Тешевичи продолжается строительство дома социального обслуживания
Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Работы идут по плану. Сейчас строители занимаются планировкой территории, возводят перегородки из газоблоков и прокладывают электрику в гараже. Почти готов наружный водопровод. Внутри основного здания монтируют противопожарную систему, электросети, вентиляцию и канализацию, а также заливают полы.
На объект уже привезли трубы для водоснабжения и вентиляционное оборудование.
Параллельно прокладывают наружный газопровод: вырыты траншеи, сварено около 20 метров трубы. Работы идут по плану.
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