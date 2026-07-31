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Недвижимость и ЖКХ

В деревне Тешевичи продолжается строительство дома социального обслуживания

Евгения Родионова
31.07, 10:30
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Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Работы идут по плану. Сейчас строители занимаются планировкой территории, возводят перегородки из газоблоков и прокладывают электрику в гараже. Почти готов наружный водопровод. Внутри основного здания монтируют противопожарную систему, электросети, вентиляцию и канализацию, а также заливают полы.

На объект уже привезли трубы для водоснабжения и вентиляционное оборудование.

Параллельно прокладывают наружный газопровод: вырыты траншеи, сварено около 20 метров трубы. Работы идут по плану.

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