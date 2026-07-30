В Медыни очистили канализацию от многолетних молочных жиров

В июле специалисты Калугаоблводоканала провели очистку и текущий ремонт городских очистных сооружений канализации в Медыни.

Фото: ГП «Калугаоблводоканал».

Об этом 30 июля сообщили в самой организации. Проблема на объекте копилась годами.

Всё дело в том, что на местные очистные много лет сбрасывали не только бытовые стоки, но и отходы молокоперерабатывающих предприятий. Причём зачастую они попадали в систему без должной очистки. Это полностью нарушило работу сооружений – они просто перестали справляться со своей задачей.

Водоканалу пришлось сначала наладить диалог с предприятиями-нарушителями, чтобы снизить концентрацию вредных сбросов.

Когда состав стоков стабилизировался, специалисты приступили к масштабной работе. Они очистили все ёмкости сооружений, смонтировали новую грабельную решётку на насосной станции и отремонтировали систему аэрации, песколовки и носители биоценоза.

Сейчас идёт завоз активного ила, чтобы полностью восстановить биологическую очистку.