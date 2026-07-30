Старинный дом в Калуге отреставрируют под современное использование

Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области 30 июля сообщило о завершении разработки научно-проектной документации на реставрацию старинного дома.

Фото: Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области.

Речь идёт об объекте федерального значения – «Дом жилой с рыбокоптильней», построенном в середине XVIII века.

Долгое время здание использовалось как жилое – в нём были квартиры. Но со временем дом признали аварийным, и жильцов расселили. Несколько лет памятник стоял без дела.

Теперь у него появился новый владелец – инвестор, который хочет восстановить исторический облик здания. Он приобрёл дом и настроен вернуть ему былое величие.

Сейчас проектная документация готова. Следующий этап – сами реставрационные работы. Специалистам предстоит бережно восстановить исторические детали и продумать, как приспособить здание для современной жизни.