Старинный дом в Калуге отреставрируют под современное использование
Речь идёт об объекте федерального значения – «Дом жилой с рыбокоптильней», построенном в середине XVIII века.
Долгое время здание использовалось как жилое – в нём были квартиры. Но со временем дом признали аварийным, и жильцов расселили. Несколько лет памятник стоял без дела.
Теперь у него появился новый владелец – инвестор, который хочет восстановить исторический облик здания. Он приобрёл дом и настроен вернуть ему былое величие.
Сейчас проектная документация готова. Следующий этап – сами реставрационные работы. Специалистам предстоит бережно восстановить исторические детали и продумать, как приспособить здание для современной жизни.
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