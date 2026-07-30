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Недвижимость и ЖКХ

Старинный дом в Калуге отреставрируют под современное использование

Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области 30 июля сообщило о завершении разработки научно-проектной документации на реставрацию старинного дома.
Ольга Володина
30.07, 08:47
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Фото: Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области.
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Речь идёт об объекте федерального значения – «Дом жилой с рыбокоптильней», построенном в середине XVIII века.

Долгое время здание использовалось как жилое – в нём были квартиры. Но со временем дом признали аварийным, и жильцов расселили. Несколько лет памятник стоял без дела.

Теперь у него появился новый владелец – инвестор, который хочет восстановить исторический облик здания. Он приобрёл дом и настроен вернуть ему былое величие.

Сейчас проектная документация готова. Следующий этап – сами реставрационные работы. Специалистам предстоит бережно восстановить исторические детали и продумать, как приспособить здание для современной жизни.

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