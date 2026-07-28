В Калуге продолжают ремонт старейшей усадьбы на Кутузова

Дом № 30 на улице Кутузова в Калуге - один из старейших жилых домов города.

Фото: Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Ему больше 250 лет. Сегодня это одновременно и объект культурного наследия, и обычный жилой дом, где идёт капитальный ремонт. О ходе работ 28 июля рассказал министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Сейчас рабочие укрепляют стропильную систему и монтируют новую обрешётку. На фасаде снимают обветшалую штукатурку и ремонтируют кирпичную кладку. Всё это делают для того, чтобы сохранить исторический облик здания.

Усадьба за свою историю сменила несколько владельцев. Среди них - купец М.П. Масалитинов, который торговал крупным рогатым скотом и владел салотопленным заводом, а также мещанин А.А. Ченцов.

До капитального ремонта 1960 года в доме сохранялась старинная кафельная печь. Позже её передали в Калужский художественный музей, где она и сегодня находится в экспозиции.