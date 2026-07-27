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Недвижимость и ЖКХ

На улице Глаголева канализацией затопило подвал жилого дома

Евгения Родионова
27.07, 11:12
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Об этом в понедельник, 27 июля. рассказала жительница дома №9 в комментариях в социальной сети.

По её словам, авария произошла в воскресенье, 26 июля.

— После неоднократных заявок об аварийной ситуации, мы с соседями просим Водоканал отреагировать и направить бригаду, - пишет женщина. - Второй раз за последние полгода затапливает канализацией подвал. Подвал не технический в нашем доме. За сутки уже затопило все три подъезда, идёт к четвертому. Вонь в подъездах ужасная.

— Сегодня специалисты выедут на место для проведения обследования и принятия мер, - прокомментировали ситуацию в ГП «Калугаоблводоканал».

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