На улице Глаголева канализацией затопило подвал жилого дома

Об этом в понедельник, 27 июля. рассказала жительница дома №9 в комментариях в социальной сети.

По её словам, авария произошла в воскресенье, 26 июля.

— После неоднократных заявок об аварийной ситуации, мы с соседями просим Водоканал отреагировать и направить бригаду, - пишет женщина. - Второй раз за последние полгода затапливает канализацией подвал. Подвал не технический в нашем доме. За сутки уже затопило все три подъезда, идёт к четвертому. Вонь в подъездах ужасная.

— Сегодня специалисты выедут на место для проведения обследования и принятия мер, - прокомментировали ситуацию в ГП «Калугаоблводоканал».