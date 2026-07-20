В Калуге начинается реставрация усадьбы на улице Кирова
Начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков 20 июля сообщил, что выдано разрешение на проведение работ в главном доме усадьбы Кожевниковых. В предыдущие годы там располагалась станция скорой помощи.
По слова Чудакова, завершиться реставрация должна уже к ноябрю.
Что именно будет располагаться в этом доме, пока не уточняется.
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