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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге начинается реставрация усадьбы на улице Кирова

Дмитрий Ивьев
20.07, 16:00
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Начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков 20 июля сообщил, что выдано разрешение на проведение работ в главном доме усадьбы Кожевниковых. В предыдущие годы там располагалась станция скорой помощи.

По слова Чудакова, завершиться реставрация должна уже к ноябрю.

Что именно будет располагаться в этом доме, пока не уточняется.

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