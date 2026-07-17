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Недвижимость и ЖКХ

В Дзержинском районе ведется капремонт жилых домов

Дмитрий Ивьев
17.07, 15:00
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- Работы ведутся в г. Кондрово, п. Полотняный Завод, п. Товарково, с. Льва Толстого, с. Совхоз имени Ленина, п. Пятовский, д. Галкино, д. Жилетово и д. Редькино, - рассказал 17 июля глава района Егор Вирков.

По его словам, сейчас ремонтируются фасады, крыши, отмостки и системы водоотведения.

- На ряде объектов работы уже завершены или подходят к завершению, на других - продолжаются. По отдельным домам подрядчикам ещё предстоит приступить к ремонту, - заявил чиновник.

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