В Дзержинском районе ведется капремонт жилых домов

- Работы ведутся в г. Кондрово, п. Полотняный Завод, п. Товарково, с. Льва Толстого, с. Совхоз имени Ленина, п. Пятовский, д. Галкино, д. Жилетово и д. Редькино, - рассказал 17 июля глава района Егор Вирков.

По его словам, сейчас ремонтируются фасады, крыши, отмостки и системы водоотведения.

- На ряде объектов работы уже завершены или подходят к завершению, на других - продолжаются. По отдельным домам подрядчикам ещё предстоит приступить к ремонту, - заявил чиновник.