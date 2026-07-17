Итоги модернизации систем ЖКХ в первой половине года подвели в Калужской области

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе продолжается комплексное обновление объектов водопроводно-канализационного хозяйства, но уже подведены итоги работы по модернизации систем ЖКХ в первой половине текущего года, сообщает глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.

За этот период полностью закончены работы по обновлению канализационных коллекторов на улицах Набережной и Веры Андриановой, а также в переулке Монастырском областного центра. Закончены рады и на водопроводной сети Бурнашево-Клыково в Козельском округе.

На финишный этап вышли работы по обновлению канализационного коллектора на улице Промышленной и водопроводной сети на Грабцевском шоссе в Калуге. Кроме того, больше чем на 50% выполнены работы на водопроводных сетях по улице Путейской (2-й Городской проезд) и по 2-му Красноармейскому переулку областного центра. Также к середине июля продолжаются работы на 10 объектах в Калуге и селе Бурнашево Козельского округа.