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Недвижимость и ЖКХ

В Товарково теплосети готовят к зиме

Дмитрий Ивьев
15.07, 11:34
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В посёлке продолжаются работы, сообщил 15 июля глава Дзержинского района Егор Вирков.

- Здесь завершается масштабный ремонт трёх ключевых участков теплотрассы общей протяжённостью 405 метров, - пояснил он. - Новые трубы проложены на улице Первомайской, а также на улице Туркестанской.

По словам чиновника, проведённые работы позволят повысить надёжность теплоснабжения жителей в предстоящем отопительном сезоне.

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