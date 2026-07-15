В Товарково теплосети готовят к зиме
В посёлке продолжаются работы, сообщил 15 июля глава Дзержинского района Егор Вирков.
- Здесь завершается масштабный ремонт трёх ключевых участков теплотрассы общей протяжённостью 405 метров, - пояснил он. - Новые трубы проложены на улице Первомайской, а также на улице Туркестанской.
По словам чиновника, проведённые работы позволят повысить надёжность теплоснабжения жителей в предстоящем отопительном сезоне.
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