Калужская область заняла 24 место в рейтинге доступности жилья

Результаты исследования в понедельник, 13 июля, опубликовало агентство «РИА Новости».

Согласно этим данным, калужской семье из двух взрослых и одного ребенка нужно минимум 4,2 года, чтобы накопить на квартиру. Год назад этот показатель составлял 4,1 года.

Калужская область заняла 24 место в рейтинге. На первых позициях оказались Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ (по 2,1 года), а также Ненецкий автономный округ (2,2 года).

Соседи калужан заняли следующие места: Тульская область – 18 (4 года), Московская область – 29 (4,6 года), Смоленская область – 31 (4,6 года), Брянская область – 38 (4,8 года), Москва – 39 (4,8 года), Орловская область – 49 (5,1 года).