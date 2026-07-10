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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области больше 34 тысяч жителей подали заявку на догазификацию

Дмитрий Ивьев
10.07, 13:19
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О реализации программы в пятницу, 10 июля, рассказал министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

По состоянию на пятницу, жители региона подали 34 461 заявку на участие в программе, из них 31 825 — по догазификации индивидуальных жилых домов и 2 636 — СНТ.

За неделю принято 75 новых заявок, заключено 32 договора, выполнено 33 новых подключения.

Всего выполнено 17 751 подключение, что составляет 82% от общего числа заключённых договоров.

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