В Калужской области больше 34 тысяч жителей подали заявку на догазификацию

О реализации программы в пятницу, 10 июля, рассказал министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

По состоянию на пятницу, жители региона подали 34 461 заявку на участие в программе, из них 31 825 — по догазификации индивидуальных жилых домов и 2 636 — СНТ.

За неделю принято 75 новых заявок, заключено 32 договора, выполнено 33 новых подключения.

Всего выполнено 17 751 подключение, что составляет 82% от общего числа заключённых договоров.