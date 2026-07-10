В центре Калуги продолжается замена теплосетей

Работы ведутся на трубах, проложенных от котельной на улице Вооруженного Восстания.

- На данный момент заменены тепловые сети и выполнено благоустройство в районе жилых домов 53, 55, 59, 61 по ул. Космонавта Комарова, домов 67, 71/24, 76, 81 по ул. Плеханова, домов 15, 17 по ул. Дзержинского, дома 39 к. 2 по ул. Георгиевской, а также на перекрестке улиц Плеханова и Георгиевской и в районе дома 44а по ул. Рылеева, - рассказали 10 июля в управлении ЖКХ города.

По информации чиновников, новые технологии обеспечивают высокие теплоизоляционные характеристики.