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Недвижимость и ЖКХ

Строительство новой котельной продолжается в Сухиничском округе

Дмитрий Ивьев
09.07, 12:08
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Подрядчики продолжают строительство новой блочно-модульной газовой станции в селе Дабужа Сухиничского округа, сообщает глава Минтранса Калужской области Вячеслав Лежнин.

Специалисты уже подготовили земельный участок и фундамент под дымовую трубу, залили фундаментную плиту и подготовили траншеи для инженерных коммуникаций. Также на подготовленный фундамент уже установлено сам модуль теплового узла.

Проект реализуется за счёт средств областного бюджета. Новая котельная будет мощностью 200 кВт.

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