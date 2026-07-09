Строительство новой котельной продолжается в Сухиничском округе

Подрядчики продолжают строительство новой блочно-модульной газовой станции в селе Дабужа Сухиничского округа, сообщает глава Минтранса Калужской области Вячеслав Лежнин.

Специалисты уже подготовили земельный участок и фундамент под дымовую трубу, залили фундаментную плиту и подготовили траншеи для инженерных коммуникаций. Также на подготовленный фундамент уже установлено сам модуль теплового узла.

Проект реализуется за счёт средств областного бюджета. Новая котельная будет мощностью 200 кВт.