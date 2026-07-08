В Калужской области готовятся к отопительному сезону

В регионе активно идет подготовка к предстоящему отопительному сезону, сообщил глава Минстроя Вячеслав Лежнин. Работы ведутся во всех муниципалитетах области, и к началу июля удалось выполнить значительную часть плановых задач.

Из 561 котельной в области к работе в холода подготовили уже 285, что составляет 51 процент от общего числа. Более чем наполовину (46 процентов) готов и жилищный фонд: из 20 миллионов квадратных метров проверили и обслужили 9,3 миллиона. Также специалисты привели в порядок 54 процента тепловых сетей — это 680 километров труб из общих 1254 километров.

Готовность социальных объектов тоже движется вперед. К зиме подготовили 56 процентов детских садов и 52 процента школ. А вот с больницами пока отстают: из 59 медицинских учреждений проверку прошли только 14, то есть около четверти от общего списка. Зато почти полностью завершилась заготовка твердого топлива: из запланированных 1074 тонн угля запасли уже 1054 тонны, что составляет 98 процентов от плана.

Параллельно коммунальщики продолжают масштабную замену старых труб. На данный момент заменили 14,6 километра ветхих теплосетей из 45 запланированных. Также обновили 3 километра водопроводных сетей и 1,2 километра канализационных труб.