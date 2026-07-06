Жители Сосенского остались без воды
Коммунальная авария произошла в городе в пятницу.
Как пояснили в водоканале, уровень воды в резервуаре упал из-за кратковременного отключения электроэнергии и трех утечек на сетях.
Для жителей воду подвозят в цистернах.
- Сейчас идёт активное заполнение разводящей сети водоснабжения, поэтому в отдельных точках города и на верхних этажах давление пока может оставаться пониженным, - рассказали утром 6 июля в «Калугаоблводоканале».
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