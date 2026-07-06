Жители Сосенского остались без воды

Коммунальная авария произошла в городе в пятницу.

Как пояснили в водоканале, уровень воды в резервуаре упал из-за кратковременного отключения электроэнергии и трех утечек на сетях.

Для жителей воду подвозят в цистернах.

- Сейчас идёт активное заполнение разводящей сети водоснабжения, поэтому в отдельных точках города и на верхних этажах давление пока может оставаться пониженным, - рассказали утром 6 июля в «Калугаоблводоканале».