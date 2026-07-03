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Недвижимость и ЖКХ

Строительство нового газопровода началось в Юхновском округе

Дмитрий Ивьев
03.07, 09:59
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Специалисты строят новый уличный газопровод в деревне Устиновка Юхновского округа, рассказал 3 июля глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.

Протяженность нового объекта составит больше километра, из которых почти половина уже проложена. Сейчас подрядчик монтирует газораспределительный шкаф. По окончанию работ у владельцев 20 домов в деревне появится возможность подключить голубое топливо.

Работы ведутся за счет средств областного бюджета.

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