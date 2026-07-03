Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге рассказали, что мешает достроить ЖК «Калейдоскоп»
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге рассказали, что мешает достроить ЖК «Калейдоскоп»

Дмитрий Ивьев
03.07, 11:43
0 1192
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Глава города Дмитрий Денисов провёл встречу с инициативной группой калужан-дольщиков ЖК «Калейдоскоп».

- Органы власти всех уровней продолжают процедуру, необходимую для юридической смены застройщика, - заявил он. - Ближайшая цель – утверждение этого решения судом, что позволит перейти к активной фазе восстановления стройки.

Денисов подчеркнул, что потенциальный инвестор для завершения объекта уже определён.

- Новому застройщику предстоит непростая работа, для качественного ввода дома в эксплуатацию потребуется время, однако компания заинтересована в скорейшем завершении проекта, - прокомментировал чиновник. - Калужан в трудной ситуации мы не оставим, этот вопрос находится на моём постоянном личном контроле.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
15 оценили
40%
7%
0%
0%
0%
53%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRpQWJRSFFxZUJqdHVOQkZLK2p1cnc9PSIsInZhbHVlIjoiTmFzT3hMU0dCaFFNd0dlMmlUamVtZWVxcStJOHJuSnFoSjZxbjQ3UGQ4M00wNVlONE45Sk02UUhpZ0tXSmorenRBUC9GRXhMc2RBbFkzenFUcnA0R0RsVGNSVnNkS0V0MFEzOUlaSlk4c0RLdHEyc3JvVDBsM3Z6L2V1dFd5ZnJwVi80eVVFUDRDK0xYQXZzMU80VVRWOThyK1c5anN5K0FHdHlWT1h6V2RWVGxIRE4wNmFxVFVBTnBPQmorMWNDTFhxcmlVUnIvdTlUTUdnbGc3WS9LN3pSMFFpZTJBUThUeWtoUmFQQm9mcXR5Z29NMngzVUhjTENERjMzcWd6TFRSMEd3cTRhRHZKR29IdWFMa3RIODRTWlBadXYrU0FrQzF2cExncWtNN04vSlFFdXhMMDVLNEFaSVJ1blhhSEl2azBFK0t0TjdVNWMxR0lnRUhaVllLOFBVU3E2R3E3STJnbXhEbW5jVXY3OWpZNU9NSVBrQkZqZFRWS3ZYcFd0SEtjZW1SK0lGZVVHdW1aRXhCTzJnN3RidTlJVUp2MmZZNDBvelBCWGt0MDJJSVhzUWtUejZKRFJQTXZQUnFGaCIsIm1hYyI6ImI4ZmE5MzU1NDFiNmJjYTNjYTAwNTI1ODY5MWQzNmE5ZWQ4ZDRiOWQyMWY3YWJlOTRiNDcwOGIxZDVmYjUzZjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImFhSTFDS3VLZXV3WDFLN3Y0cFh5dnc9PSIsInZhbHVlIjoiejN4dE85cU1xZFZYcHFzOXZQSGNPWXFGcjROdFFISVlBQitONWg2WFlnRFpPc3JPM2VpTEJucHJjU0JYUmoxNXo1MWtCQUlmT0JSL1JVUFdPVGc5UEVmdzZvdTVaVXJuUmZjM2RNR3dJVGtTVVl1OVpuQWNobkJjcHU0YzFNV3IxdW9jSEt1L3dpQ1N0a3kxWm9wUjZCNTJDOTFIbEpuTi80eG8raS9iTjRLMmNTQmp0czdPU3BhNlpaWkVVWE5zNGVVbXhsUGRxWk92L1g5azZvaDdPbnpuc2xlc0xpRzhPeWxSenlOV0dORlFEamlZcXplblFuNHV3NU13WGhadXNDMDBvY2hEM2hZS0lxWnJRT1o0dHJjWHBUcGltVWE4bURWaDh6TVJEcFVicUYwNnJWVkhvUTlHUHBSY2J2ZmVjL3M3Q1Ftcit1NXFTZkk4cDBNMjhHUEwxN3FCekszTmpEKzIxdmZNS3JyUG5ENkpNdVZmWU9PMEs4dmR4UnZzTVhWTko0OFRQQkJqNmszYVhNcGlHMUxSMkRZTGE2VTh2blBmc3dpc3BITmVYcEVVNDdrTW5MOHR6MGZkWklmc1ZsdlZIWWw0ZXcxK3laZmhoekFZMk1xT2xxZmNGZHdWYks5K3RQR0Nmb3RRSzVVWHBZL05POHY2ZlozQXU5dlRSWXVQdENoV2p6bXR6Vy9sS0VSZ3VMRW1DWDF5czl6ZlJRNFpRYmxhY1R3MnU1b3hEQjBVR0hVTi9oU0pLTW9oTm0vQk40bGtKSEZLc3NYUFZJOXg1TWpRNXVEL0ZLTU1Td2R6U2ZMRmp0SUkvbzZrSjF1THZlZWxUd1JQYkVIaSIsIm1hYyI6ImZmOTJkNzE4NGMyMTdlYzFiMTc1OTBkODc3ZDVhZGI2ODEzZTU1NzY2NTRlNjAwZGMzNWMxZGU3Y2YzNTM5NWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+