В Калуге рассказали, что мешает достроить ЖК «Калейдоскоп»

Глава города Дмитрий Денисов провёл встречу с инициативной группой калужан-дольщиков ЖК «Калейдоскоп».

- Органы власти всех уровней продолжают процедуру, необходимую для юридической смены застройщика, - заявил он. - Ближайшая цель – утверждение этого решения судом, что позволит перейти к активной фазе восстановления стройки.

Денисов подчеркнул, что потенциальный инвестор для завершения объекта уже определён.

- Новому застройщику предстоит непростая работа, для качественного ввода дома в эксплуатацию потребуется время, однако компания заинтересована в скорейшем завершении проекта, - прокомментировал чиновник. - Калужан в трудной ситуации мы не оставим, этот вопрос находится на моём постоянном личном контроле.