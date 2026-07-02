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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге расселят 20 жилых домов

Дмитрий Ивьев
02.07, 14:37
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В четверг, 2 июля, об этом сообщил глава города Дмитрий Денисов.

- В ближайшее время расселим ещё несколько домов, признанных аварийными, - подчеркнул он. - Сейчас идёт расселение дома №25 на улице Дзержинского, и ещё порядка 20 домов.

Заключены 44 контракта на строительство новых квартир для калужан, которые проживают в аварийных домах, подлежащих расселению в нынешнем и следующем годах.

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