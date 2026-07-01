В центре Калуги построят новые жилые дома

Фото: администрация Калуги.

Сейчас в Калуге реализуется 21 проект комплексного развития территорий. Их общий градостроительный потенциал превышает 2 миллиона квадратных метров, заявил в среду, 1 июля, глава города Дмитрий Денисов.

В квартале, ограниченном улицами Воронина, Огарёва и Московской, будет построено 70 тысяч квадратных метров жилья, а три аварийных дома расселят и снесут.

В районе улицы Телевизионной появится около 86 тысяч квадратных метров нового жилья. Здесь под снос пойдут 11 аварийных домов.

В районе улиц Моторной и Платова за ближайшие пять лет построят более 10 тысяч квадратных метров жилья, а в районе улиц Никитина и Фридриха Энгельса градостроительный потенциал составит ещё 15 тысяч квадратных метров.

Также сейчас идёт работа по заключению договоров с застройщиками в районах улиц Беляева и Знаменской, а также Московской, Линейной, переулков Линейного и Строительного.

По словам Денисова, большие перспективы открываются и для новых микрорайонов.

- Уже заключены договоры о комплексном развитии территорий в районе улиц Калужского ополчения, Небесной, Новой, деревни Пучково и села Некрасово, - пояснил чиновник. - Именно Некрасово станет самой масштабной площадкой, его градостроительный потенциал составляет около миллиона квадратных метров.