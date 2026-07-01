В Жуковском районе завершают ремонт теплосети

Работы в городе Кременки ведутся на улице Дашковой в рамках госпрограммы Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности», сообщил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 95%.

- Специалисты выполнили основной объем работ по замене 94 метров тепловой сети и сейчас находятся на стадии завершения — ведутся финальные мероприятия перед вводом участка в эксплуатацию, - отметил министр.