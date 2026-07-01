Обнинск
+27...+28 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Жуковском районе завершают ремонт теплосети
Недвижимость и ЖКХ

В Жуковском районе завершают ремонт теплосети

Дмитрий Ивьев
01.07, 11:59
0 284
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Работы в городе Кременки ведутся на улице Дашковой в рамках госпрограммы Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности», сообщил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 95%.

- Специалисты выполнили основной объем работ по замене 94 метров тепловой сети и сейчас находятся на стадии завершения — ведутся финальные мероприятия перед вводом участка в эксплуатацию, - отметил министр.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imt6RVVVWWhrYkdDRmtXdFNkaEdqcUE9PSIsInZhbHVlIjoiUXFJS3NuYzY3OHhLOEFzN2NWMy9lckF4ckd2MEpyeWRjYjVianhlQUdXVmVScUVaSGV4cnZ3RE1Xc1BUU3pybFlqMEtCOWR4dFhCRFZ2WERLaE5NZG9idkFPR1ZDTENNeTNCYm95NlhueHJDbGtnb3FDdWYwNlE3dnBRN2VyUVZuRVJrakwycXBtODQ4VmJsZ0E3bDB5OVFXbkxLblJvbGVnWWRCY3FWMitqbmNFeTlyTVFJa1o4MURnL09pRFdLb2N3R2Q1WW9Ec0ZQdmp2cGM1M1pBZ3F6YjlqVG1ZY3FyVzluUkJYeUdFVldHeUE5ancxbnJnUGZxY3VsTkVqS29RK2RCcEVvbkNQLzluNDA1Q05NYXFldmMzMnRkSWtoS29xTGZERXZqdU9ZM2ZtZTlTZnhOR2xKQjNRdFJqN3RJb2FMNEhlVEZCNmdtQmxKTHJlekV3RFh2NlBEaXhiTHlCNklEaFVZK3k4Mk14a01ocEd4OC9BQWZ5QUtVcmJ4ZHZ2YTQzWmxhTmZxNy94a1RCZkR3WnhxcWlXYXhqekRaV084MTIvdW1MZzZOeEZzN2YwUTFGanJ0RXN5V2QweiIsIm1hYyI6ImQ5ODI2OGQ4MGE3Yzg4OTJiMGZlODlmNTY0OWU0ZDkzMGNmNjZmZjMyM2I4YzhjMDUyYzM3ZmQ1YzdmZmRiMmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllPNkIyUmgrbC9udDFFenZOdzZ6Rmc9PSIsInZhbHVlIjoiZEZ1cS9uUFJucnpBV3RyUVBEUHRGTHN6dHdKN2wwbjhKaEpKVDYwbGpldVhVVHR4Q0lwdVNyMVROWUdUZzR2ZHlRODVvYWc4eFJ0MGpCUmp4RVdzN2JUc2V5Q1dKZGlWdEx6UEk3aTNqNXNaOUtJWVNxbzNDL1ZFemxkNkZQTWJVU0lJQmhScXhnazNaUkFKNUZqeEhmYVBKakRENVA3Nk9GWXdsYlUxc3ZtVDVlQzhVUkJmeS9pLzVBemJOOU96d2ZXVTExQW9LM1NDWWFnNWg5d2hDd2tob0lZU1RLZ0ZOYlczMk5MWUpYNDgyU3FHUWFkQjZXMW8wdUl4RDJiZE03VzFieDNSK2lmMnRYQmEzMmJUVXFrYXRFYnNQTTVndlRuVnpaK2YrNVEyOUszQzFOdmZwLzQ3NkN3N0srN0lseEFrUTcrVTdsYzlkdEpBTEtmWVk0azF4czB5b0lINzd0RVptdVZxckhSQWxBZnhqaXJraE5yWFExTTRSR1hPb2dSNDVrc1pSbUYzblZoUmtYZ3V2M0N2d3FYU1RXYXdQZlQ3M2xPUWFwODViRzJtZmJNT2daSFB4TzkyVGY3dWw2NktvVlVtTFBaWUNGa1czcmNnZWxlOFlYM2FzWEc4dW42UWFseHVzaXpmclBHV2N0UWFxMWxCK1BHWGh5YitvR29ld3M1WndvOFNxTXM5L2Y5UjVXNEpKUkwvWGJ0NktnaGhLTFRyc1pHbk4zRzhaSEs2aytkMjFjY2FLNjQ4bElYSGxYbVloZ3NKRXE4a3IrWEF2UHlodi9zZnUyNnc1T1d3aEs3RmlJTUh4Q1ZQZHpXaFFlSUZnRkszdGVCSSIsIm1hYyI6IjlmZTRmZGM4ZWVhNGRkNTA0ODlhYjQwMjVkMjA1MzRhNzA0ZjAzN2I1YTNhM2E4MWE5MWRmYzMwYWZjNjE3YTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+