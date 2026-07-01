В Жуковском районе завершают ремонт теплосети
Работы в городе Кременки ведутся на улице Дашковой в рамках госпрограммы Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности», сообщил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
На сегодняшний день готовность объекта составляет 95%.
- Специалисты выполнили основной объем работ по замене 94 метров тепловой сети и сейчас находятся на стадии завершения — ведутся финальные мероприятия перед вводом участка в эксплуатацию, - отметил министр.
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