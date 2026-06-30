В Калуге расчистили фасады Палат Оболенского

Реставрация здания XVIII века продолжается на улице Космонавта Пацаева, 5.

- Специалисты уже завершили расчистку фасадов от поздних слоёв краски и разрушенной штукатурки, очистили белокаменные элементы и лепной декор, а также демонтировали металлические отливы и защитные покрытия, - рассказал 30 июня министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Сейчас продолжается реставрация кирпичной кладки методом вычинки — повреждённые кирпичи заменяют с максимальным сохранением исторической кладки. Параллельно восстанавливают лицевую поверхность стен, реставрируют кладочные швы, выполняют отсечную гидроизоляцию и воссоздают архитектурный декор — карнизы и пояски.

- Все работы ведутся в соответствии с утверждённым проектом, под авторским надзором и с соблюдением требований по сохранению объектов культурного наследия, - заверил министр.