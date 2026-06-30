Калуга заняла 28 место в российском рейтинге строительства жилья

В исследовании агентства «РИА Новости», которое было опубликовано 29 июня, города расставлялись в списке по площади введенного в 2025 году жилья на одного жителя. В Калуге этот показатель составил 0,865 кв.м.

В лидерах – Кызыл (2,348 кв.м.), Краснодар (2,151) и Тюмень (1,986).

Соседи калужан расположились на следующих позициях: Тула – 10 (1,194 кв.м.), Москва – 56 (0,56), Смоленск – 60 (0,538), Брянск – 72 (0,461), Орел – 84 (0,347).