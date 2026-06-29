В Калуге возьмут под охрану Дом Чижевского

На рассмотрение в управление по охране объектов культурного наследия Калужской области поступил проект предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1913–1925 гг. жил и работал профессор А.Л. Чижевский. Пер. пол. XIX века, 1917 – 1925 гг.». здание расположено на Московской, 62.

- Это здание первой половины XIX века имеет мемориальную ценность, ведь именно здесь творил человек, чьи научные достижения признаны во всем мире (член более 30 академий, почетный президент I Международного конгресса по космической биологии), - рассказал 29 июня начальник управления Евгений Чудаков.

По его словам, принятие предмета охраны гарантирует сохранение всех характеристик этого памятника регионального значения для потомков.