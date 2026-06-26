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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области направят 1,4 миллиарда на переселение из аварийного жилья

В Калужской области продолжается реализация региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Ольга Володина
26.06, 10:25
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Фото: заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.
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Работы ведутся в рамках федерального проекта «Жилье» и охватывают дома, признанные непригодными для проживания в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Об этом 26 июня рассказала заместитель губернатора Валентина Авдеева.

- На мероприятия программы в 2026 году запланированы средства в сумме 1 392,2 млн. рублей, из них средства областного бюджета – 1 155,9 млн. рублей, средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 222,4 млн. рублей, средства местных бюджетов – 13,9 млн. рублей. Это позволит расселить 754 человека с аварийной площади, составляющей 11,8 тыс. кв. метров, — сообщила Валентина Авдеева.

По данным на конец мая, кассовое исполнение программы достигло 55,2%. Это значит, что более половины запланированных средств уже освоены. В текущем году новое жилье получат 754 человека, которые сейчас проживают в аварийных домах общей площадью около 12 тысяч квадратных метров.

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