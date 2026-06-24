Обновление водопровода на Грабцевском шоссе завершено на 88%
В Калуге завершают замену водопроводных труб на Грабцевском шоссе. Масштабные работы по обновлению инженерных сетей идут по федеральной программе.
Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин сообщил, что готовность объекта уже составляет 88 процентов. Строители проложили новые магистрали и теперь устанавливают водопроводные колодцы. Вместо старых и изношенных труб используют современные полиэтиленовые.
Полностью закончить замену водопровода на этом участке планируют нынешним летом.
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