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Недвижимость и ЖКХ

Обновление водопровода на Грабцевском шоссе завершено на 88%

Дмитрий Ивьев
24.06, 11:28
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В Калуге завершают замену водопроводных труб на Грабцевском шоссе. Масштабные работы по обновлению инженерных сетей идут по федеральной программе.

Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин сообщил, что готовность объекта уже составляет 88 процентов. Строители проложили новые магистрали и теперь устанавливают водопроводные колодцы. Вместо старых и изношенных труб используют современные полиэтиленовые.

Полностью закончить замену водопровода на этом участке планируют нынешним летом.

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