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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Жители деревни Василёнки остались без воды

Евгения Родионова
05.06, 12:34
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В пятницу, 5 июня, прокуратура Перемышльского района сообщила о коммунальной аварии в деревне.

По данным ведомства, из-за падения давления в скважине на водозаборе водоснабжение временно прекратилось.

Ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Прокуратура следит за тем, чтобы аварию устранили и жителям вернули воду.

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