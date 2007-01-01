Жители деревни Василёнки остались без воды

В пятницу, 5 июня, прокуратура Перемышльского района сообщила о коммунальной аварии в деревне.

По данным ведомства, из-за падения давления в скважине на водозаборе водоснабжение временно прекратилось.

Ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Прокуратура следит за тем, чтобы аварию устранили и жителям вернули воду.