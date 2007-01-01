В Калужской области модернизируют систему ЖКХ

4 июня на XXIX Петербургском международном экономическом форуме губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор АО «Росатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина подписали соглашение о взаимодействии в сфере модернизации систем жилищно‑коммунального хозяйства региона.

С РИР регион сотрудничает давно. Концессионное соглашение по обновлению коммунальной инфраструктуры реализуется в Обнинске.

Новое соглашение нацелено на создание благоприятных условий для надёжной эксплуатации и развития систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Калужской области. Стороны планируют прорабатывать инвестиционные проекты с внедрением инновационных решений, обследовать объекты ЖКХ для оценки их состояния и выявления потребностей в модернизации, актуализировать схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с учётом текущих и перспективных потребностей муниципалитетов, разрабатывать методологические материалы для повышения эффективности управления ЖКХ, а также формировать долгосрочные стратегии устойчивого управления системами ЖКХ.

По словам Шапши, опыт и компетенции компании позволяют применять его и в других муниципалитетах.