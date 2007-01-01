Монтаж теплоснабжения новой котельной начался в Калужской области
В селе Лужное Дзержинского округа специалисты приступили к монтажу системы теплоснабжения на новой газовой котельной. Об этом рассказал 1 июня министр строительства Калужской области Вячеслав Лежнин.
Строительство объекта планируют завершить до конца года. Новая котельная обеспечит стабильным отоплением местную школу, где учатся 80 детей.
Аналогичный объект в этом году также построят в селе Дабужа Сухиничского округа.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь