Монтаж теплоснабжения новой котельной начался в Калужской области

В селе Лужное Дзержинского округа специалисты приступили к монтажу системы теплоснабжения на новой газовой котельной. Об этом рассказал 1 июня министр строительства Калужской области Вячеслав Лежнин.

Строительство объекта планируют завершить до конца года. Новая котельная обеспечит стабильным отоплением местную школу, где учатся 80 детей.

Аналогичный объект в этом году также построят в селе Дабужа Сухиничского округа.