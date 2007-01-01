В Калуге у застройщика забрали земельный участок
В Калуге по решению суда у строительной компании отобрали земельный участок на улице Заречной. Теперь эта земля вернулась в собственность города.
Всё началось с жалобы жителей деревни Ромоданово. Прокуратура проверила, как именно этот участок был передан в аренду. Выяснилось, что в 2013 году землю выдали под строительство пансионата, но позже, с нарушением закона, изменили назначение участка — разрешили строить там многоквартирные дома высотой 4–5 этажей.
Прокуратура сочла такие действия незаконными и обратилась в суд с требованием отменить сделки с этим участком и расторгнуть договор аренды. Калужский областной суд поддержал позицию надзорного ведомства и удовлетворил иск полностью.
Сейчас прокуратура контролирует, как исполняется решение суда. Участок должен официально перейти в муниципальную собственность, а планы застройщика на возведение жилья на этой территории больше не актуальны.
